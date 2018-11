Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea diplomatului Mihnea Costantinescu.

"Cu mare tristeţe am aflat că s-a stins din viaţă Mihnea Constantinescu. Am pierdut azi nu doar un fost colaborator, ci şi un apropiat prieten. Am avut onoarea de a lucra, de a împărtăşi gânduri şi opinii împreună. A fost un om care întruneşte definiţia profesionalismului şi a bunului-simţ deopotrivă, având o contribuţie importantă la toate dosarele care vizau România. Era persoana pe care te puteai baza în orice moment", a scris Tăriceanu pe Facebook.

