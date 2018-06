Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că după decizia Curţii Constituţionale, referitoare la revocarea Laurei Codruţa Kovesi, a văzut anumite "declaraţii fulminante sau furibunde" din partea opoziţiei şi a unor ziarişti care cheamă la "nesupunere civică", menţionând, însă, că preşedintele nu are alternativă decât să semneze pentru revocarea şefei DNA.

