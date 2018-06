Tariceanu: Dupa decizia CCR am vazut declaratii fulminante, care cheama la nesupunere civica. Iohannis nu are alternativa Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca dupa decizia Curtii Constitutionale, referitoare la revocarea Laurei Codruta Kovesi, a vazut anumite "declaratii fulminante sau furibunde" din partea opozitiei si a unor ziaristi care cheama la "nesupunere civica", mentionand, insa, ca presedintele nu are alternativa decat sa semneze pentru revocarea sefei DNA.

Mai multe despre declaratii, CCR, Calin Popescu Tariceanu Politica citeste mai mult

azi, 00:24 in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: 9am in