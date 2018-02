Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a fost audiat marţi, timp de două ore, în comisia de control SRI, la final declarând că audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu răspund invitaţiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruţa Kovesi.

"Am fost invitat să fiu audiat şi consider că nimeni nu e mai presus de lege. Este obligaţia mea de cetăţean să mă prezint, indiferent de funcţia pe care o am şi fac aluzie directă la persoanele care au refuzat să se prezinte în faţa comisiilor parlamenare. Daca şefa DNA crede că este mai presus de lege, denotă un comportament pe care nu pot să-l accept. Toţi trebuie... citeste mai mult