”Dacă doamna Dăncilă a luat această decizie, se aplică întregului Cabinet. (...) Suntem într-o situaţie foarte gravă pentru că ar însemna ca o instituţie a statului care nu are în atribuţii aşa ceva să se fi transformat într-un fel de broker politic. Şi acest lucru ar pune sub semnul întrebării corectitudinea funcţionării unor instituţii din sistemul de siguranţă naţională şi atunci voi fi în situaţia să analizez foarte serios şi voi comunica decizia mea”, a declarat preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, întrebat dacă şi miniştrii ALDE vor renunţa la protecţia SPP.

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că, personal, are... citeste mai mult

azi, 16:32 in Social, Vizualizari: 30 , Sursa: Mediafax in