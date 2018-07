„Totuşi de ce nimeni nu confirmă (informaţiile că Guvernul ar urma să dea o OUG pentru amnistie şi graţiere – n.r.)? Pentru că nu s-a confirmat subiecul. Cred că a fost aruncat în presă pe anumite canale, nu e prima dată când se întâmplă, şi atunci văd că foarte mulţi muşcă la subiect şi subiectul se umflă. Astăzi (luni - n.r.) am fost şi eu întrebat, dar nu am făcut niciun fel de declaraţii publice de dimineţă, dintr-un motiv: eram îmbrăcat nepotrivit, aveam o şedinţă cu colegii. Nu am anticipat că va fi presă la Parlament şi le-am spus informal celor de la presă că acest subiect nu s-a discutat. M-am văzut astăzi cu preşedintele PSD, am... citeste mai mult

azi, 21:58 in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in