Tariceanu, despre Iohannis: Este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta.

Politica Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind existenta unui mandat de supraveghere pe numele sau in 2014, in perioada campaniei pentru alegerile prezidentiale.

„Iohannis patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca... citeste mai mult

