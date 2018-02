Tariceanu, despre dezbaterea din PE: Am asistat la un concurs de epitete si atacuri aruncate de catre europarlamentari romani impotriva adversarilor politici Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca, in cadrul dezbaterii care a avut loc miercuri in Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate de catre europarlamentari romani impotriva adversarilor politici".

