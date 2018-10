Tăriceanu a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, dacă va participa la consultările de miercuri de la Cotroceni şi a confirmat.

Întrebat ce aşteptări are de la întâlnirea cu Klaus Ionahhnis, Tăriceanu a spus: „Nu ştiu să vă spun exact. Întotdeauna am aşteptări. Mi-aş dori ca preşedintele să ne spună ce preocupări are, care sunt problemele pe care le vede şi ceea ce vă pot spune este că astăzi am lucrat cu colegii mei să ne conturăm un punct de vedere pe care-l vom prezenta preşedintelui”.

Preşedintele ALDE a precizat că punctul de vedere al formaţiunii este structurat de multă vreme.

„Un lucru este foarte clar: statul de drept înseamnă a avea în centru cetăţeanul şi...

