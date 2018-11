„Am spus imediat după ce a apărut raportul Comisiei de la Veneţia că eu consider că este util să analizăm recomandările făcute de Comisia de la Veneţia, dar subliniez, sunt recomandări. Comisia de la Veneţia nu are pretenţia că poate să dea verdicte şi, cu atât mai puţin, verdicte categorice, la care nu există comentarii. Şi putem să luăm, să analizăm aceste recomandări şi să le includem în cele trei legi de reformă, care asigură de fapt funcţionarea justiţiei“, a declarat liderul ALDE. Călin Popescu Tăriceanu precizează că uneori Comisia de la Veneţia are... citeste mai mult

azi, 11:26