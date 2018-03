”Având în vedere că majorările salariale au fost foarte mari anul trecut, inflaţia nu are cum să anuleze aceste majorări. E punctul meu de vedere şi mă contrazic cu oricine care spune altceva”, a declarat Tăriceanu.

Liderul ALDE a spus că politica monetară o face BNR şi, prin urmare, ”sigur că are o responsabilitate în această privinţă”.

”Domnul Isărescu spune deseori că de inflaţie nu a murit nimeni. Dar, pe de altă parte, eu consider că România nu poate să rămână în continuare o ţară care să fie... citeste mai mult

