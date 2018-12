Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat duminică, la ședința Consiliului Național PSD, că Guvernele conduse de Sorin Grindeanu și de Mihai Tudose au picat din cauza războiului dus de președintele Klaus Iohannis împotriva PSD-ALDE.

Ziua marilor decizii în politică. Tăriceanu, de la tribuna PSD: „Nu vă pot promite că 2019 va fi un an ușor, dar vă promit că împreună putem învinge toate obstacolele”

„Sunt convins că am fi putut face mai mult și mai bine. Am fi putut face minuni dacă am fi găsit în președinte un partener onest. Am... citeste mai mult