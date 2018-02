Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că a avut telefonul ascultat în 2012 şi în 2014 şi nu ştie dacă această practică este continuată şi în prezent.



"Nu numai în 2014 am avut telefonul sub ascultare, în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale. L-am avut telefonul pus sub ascultare şi în 2012, când au fost campaniile electorale şi referendumul pentru suspendarea preşedintelui de atunci. Şi nu ştiu dacă nu oi avea şi astăzi telefonul pus sub ascultare. O să aflăm", a declarat Tăriceanu, după audierea sa în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI.

El a... citeste mai mult