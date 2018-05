“Nu am cunoscut-o pe doamna Dăncilă, decât aşa cu totul şi cu totul superficial până la numirea dânsei în funcţia de prim-ministru. Ştiam că este membru în Parlamentul European, de aceea ne vedeam şi foarte rar şi foarte puţin ca timp. Am urmărit-o cu atenţie, am discutat cu domnia sa de destul de multe ori, facem schimb de păreri şi de experienţă, îi împărtăşesc din experienţa mea şi mă bucur că am lucruri care pot să-i fie utile”, a afirmat Tăriceanu.

El a spus că Viorica Dăncilă este un om serios care stă, analizează şi nu se grăbeşte cu răspunsurile şi o persoană de echilibru care este conştientă că are o responsabilitate majoră.

