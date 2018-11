„Sunt foarte multe aprecieri care nu au nicio legătură cu persoana mea. Dosarul este împănat cu lucruri care să impresioneze prin volum, nu prin conţinut. Nu rezultă niciun argument acuzator la adresa mea. Am citit abia primul volum“, a sopus Călin Popescu Tăriceanu, după ce şi-a consultat dosarul la Parlament.

Întrebat dacă dosarul său se bazează pe denunţuri, liderul ALDE a răspuns: „ Am observat lipsa unor argumente concrete care să probeze vinovăţia mea. Am văzut că a fost o comisie rogatorie cu Israelul. Tal Silberstein ( fostul său consultant politic- n.r.) a fost întrebat despre contractul pe care... citeste mai mult

azi, 13:43 in Politica, Vizualizari: 37 , Sursa: Adevarul in