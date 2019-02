First Job School organizează în data de 18 februarie 2019, între orele 09.00-18.00 TÂRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ la Hotel Ramada din Sibiu. La eveniment vor fi prezente peste 20 de companii ce pun la dispoziţia persoanelor interesate de găsirea unui loc de muncă o gamă variantă de locuri de muncă, cu salarii competitive.

Ofertele de angajare sunt din toate domeniile de activitate vizând atât poziţii entry level cât şi top management din: IT, producţie, administrativ, comerţ, servicii, etc. Angajatori de renume din Braşov şi Sibiu caută atât muncitori necalificaţi cât şi specialişti în diverse domenii. Ofertele de angajare sunt atât pentru persoanele cu...