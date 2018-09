Targul de toamna, editia 2018, aproape de final!

Ca in fiecare an, calarasenii si nu numai au ocazia sa participe la Targul de toamna, in locatia binecunoscuta de pe Prelungirea Dobrogei din municipiul Calarasi. Acesta si-a deschis deja portile pentru publicul amator inca de pe data de 1 septembrie si se va incheia pe 8 septembrie 2018.

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Ziarul Impact in