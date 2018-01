„Petreceri de vis” reprezintă cea mai mare expoziție din Vestul țării dedicată nunților si evenimentelor. Succesul expoziției a fost dovedit an de an de numărul mare de firme din România și Ungaria care au avut standuri în generoasele și elegantele spații expoziționale. În fiecare an vizitatorii au trecut pragul târgului pentru a se informa cu privire la ultimele tendințe și inovații în materie de rochii de mireasă, costume pentru miri, floristică, decor, săli de nunți, invitații, torturi și destinații pentru luna de miere. Târgul va avea loc în intervalul 2-4 februarie 2018, la Expo Arad. ... citeste mai mult