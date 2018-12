Astăzi joi, 13 decembrie 2018 -Christmas Market By The Sea- deschis în data de 1 decembrie 2018 în Piața Ovidiu din Constanța, își va închide porțile (mai devreme cu 15 zile decât era prevăzut), informează organizatorii.

”Noi -By The Sea Events- cerem scuze partenerilor, celor ce au fost implicați în acest proiect, celor ce ne-au acordat toată încrederea și tuturor constănțenilor, pentru nerealizarea lucrurilor ce s-au dorit a fi realizate și nu s-au putut realiza din motive independente de voința noasră, și pentru această închidere prematură a evenimentului nostru.



Dorim să menționăm că... citeste mai mult