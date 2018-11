Cu un stadion modern care aşteaptă de mai bine de un an să fie inaugurat, autorităţile din Târgu-Jiu "s-au remarcat" din nou. Cel mai scump brad din ţară, confecţionat din aluminiu şi oţel, în valoare de 100.000 de euro, cumpărat de Primăria Târgu-Jiu în rate şi folosit doar doi ani, va rămâne în acest an închis într-un depozit. Autorităţile vor un brad natural, înalt de 18 metri, care costă 5.000 de lei.

Primăria Târgu-Jiu a anunţat, luni, că, în acest an, bradul artificial, confecţionat din aluminiu şi oţel, cumpărat cu 100.000 de euro în 2015, va rămâne în... citeste mai mult