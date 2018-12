• uriaşa sumă strânsă la tradiţionalul Târg de Crăciun a fost dăruită celor doi adolescenţi care se luptă să învingă cancerul



Un spectacol al veseliei şi generozităţii! În aceste cuvinte am putea descrie atmosfera din acest an de la tradiţionalul Târg de Crăciun “Târgoci” organizat de elevii de la Colegiului Naţional “Gh. M. Murgoci”. Evenimentul a avut loc pe data de 20 decembrie în sala de sport a liceului, iniţiator fiind Consiliul Şcolar al Elevilor, împreună cu o echipă de voluntari.

Ca în fiecare an, liceenii au fost foarte inventivi şi i-au încântat pe vizitatori cu tot felul de prăjituri, decoraţiuni de Crăciun, dar şi momente de muzică, dans şi... citeste mai mult

acum 52 min. in Politica, Vizualizari: 24 , Sursa: Obiectiv Braila in