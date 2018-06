Terapia, cel mai mare producator de medicamente din Romania in colaborare cu Infomunca.ro organizeaza Targ de Joburi in Turda in data de 05 si 06 Iulie 2018.



Se cauta 100 operatori de productie si 10 supervizori la fabrica de medicamente din Cluj Napoca. Indiferent daca esti din Turda, Campia Turzii, Cluj-Napoca sau imprejurimi, esti binevenit sa participi.

Angajatorul asigura transportul gratuit din Turda pentru toate schimburile, ofera salarii si conditii de munca foarte atractive.

Pentru inscrieri: TEL 0773811569

Adresa e-mail: ionut.pop@infomunca.ro

