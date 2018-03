Este nevoie, în continuare, de IT-iști. La un târg de job-uri din capitală, au fost puse la dispoziție 5 sute de locuri de muncă. Și pentru că oferta e foarte mare, companiile recrutează și studenți la calculatoare. Inclusiv elevii de liceu, pasionați de computere, au fost interesați.

Domeniul IT, cel mai căutat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Cătălin este în anul trei la facultatea de automatică și calculatoare. Vara trecută a lucrat ca intern la o companie IT și în acest an vrea să facă la fel. Ar vrea chiar și un job full time pentru că anul 4 e mai lejer.

Alexandru este în anul 2 la Electronică, dar e interesat de un job în IT.... citeste mai mult

azi, 10:47 in Actualitate, Vizualizari: 41 , Sursa: TVR in