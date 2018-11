”Christmas Market by The Sea”, primul târg de Crăciun din Constanța, organizat de “By The Sea Events”, se desfășoară în perioada 30 noiembrie – 27 decembrie 2018 – în Piața Ovidiu, scrie pagina de Facebook a Primăriei Constanţa.

Pentru aproape o lună, ”Christmas Market by The Sea” transformă centrul vechi al Constanței într-un orășel de poveste.

Vizitatorii se pot bucura de concerte și spectacole, un târg tradițional cu decorațiuni și produse de sezon, precum și un patinoar, un carusel, un trenuleț, Căsuța lui Moș Crăciun, bradul de Crăciun și un loc special amenajat pentru – Donații către cei nevoiași.

