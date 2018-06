O fundaţie olandeza din Carei, Werk Group, în colaborare cu Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”, Asociația Help to Help și Ordinul Cavalerilor Teutoni organizează vineri, 22 iunie 2018, începând cu ora 13.00 în Parcul Castelului Károlyi din Carei, Târgul Caritabil pentru sprijinirea centrelor de îngrijire C.I.A.S. Alexandru, director Pinter Jozsef consilier judeţean și C.I.A.P.H.M. Sf. Ana din municipiul Carei, director Szeibel Tunde.

Misiunea fundației este de a îmbunătăți condițiile de viață și de muncă a beneficiarilor din aceste centre.