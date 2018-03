Secretarul de Stat din Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), Maria-Manuela Catrina, a participat, în perioada 19 - 21 martie 2018, la segmentul de nivel înalt din cadrul Summit-ului privind Forumul Societăţii Informaţionale (WSIS), pe tema "Leveraging ICTs to Build Information and Knowledge Societies for Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)", se arată într-un comunicat al instituţiei, remis Redacţiei.

Potrivit documentului, evenimentul a... citeste mai mult

azi, 09:23 in Politica, Vizualizari: 52 , Sursa: Bursa in