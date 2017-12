"Tara moarta", cel mai de succes documentar romanesc al anului 2017 Productia „Tara moarta”, pentru care Radu Jude a fost recent premiat pentru regie la festivalul de film La Orquídea (Cuenca), este cel mai vizionat documentar al anului 2017.

Filmul a fost vizionat de peste 5.100 de spectatori, de cand a fost lansat in cinematografele romanesti, pe 25 august, dupa ce a avut premiera internationala in sectiunea „Signs of Life" a Festivalului de Film de la Locarno 2017.

„Tara moarta” este un eseu documentar compus din mai mult de 500 de fotografii dintre cele peste 8.500 ale colectiei Costica Acsinte, texte de Emil Dorian si fragmente din... citeste mai mult

