România are cea mai proastă infrastructură rutieră din Uniunea Europeană, deşi am investit pentru construirea ei mai bine de zece miliarde de euro în ultimii 15 ani. Construim cu mari întârzieri faţă de termenele iniţiale doar petice de autostradă, în timp ce încă mai avem drumuri judeţene de pământ. În ritmul de dezvoltare al infrastructurii rutiere, nu este de mirare că am ajuns printre ultimele ţări din lume în ceea ce priveşte calitatea acestei infrastructuri, fiind depăşiţi chiar de ţări din lumea a treia.

Într-un clasament alcătuit din 137 de ţări, reuşim contraperformanţa să ne plasăm pe un umil loc 120, potrivit studiului Indexul Competitivității Globale, al... citeste mai mult