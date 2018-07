Eskişehirspor a anunţat că l-a legitimat pe mijlocaşul Cristi Tănase, fostul jucător al FCSB-ului semnând un contract pe doi ani.

Dodel Tănase a fost prezentat oficial alături de alţi şapte jucători aduşi acum de başcanii de la Eskişehirspor: Ibrahim Sissoko (contract pe un an), Emre Can (împrumut pe un sezon de la Konyaspor), Ferhat Kiraz (contract pe doi ani), Furgan Polat (trei ani), Kamal Issah (un an cu opţiune pentru încă unul), Kerim Avci (trei ani) şi Jesse Tamunobaraboye Sekidika (doi ani).

Eskişehirspor joacă în liga a doua turcă, Tănase urmând a debuta la data de 12 august, în prima etapă,... citeste mai mult