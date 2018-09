Tanarul din Ianca s-a ales cu dosar penal/ Acesta conducea beat si fara permis

Ieri, ora 04:00, politisti din cadrul Politiei Orasului Ianca l-au oprit in trafic, pe un localnic, in varsta de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Parcului din orasul Ianca.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,60 mg/l, fiind condus la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sange, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua... citeste mai mult