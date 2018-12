Tanarul din Gabrielescu se afla pe arest pentru talharie calificata

In ziua de 17 decembrie , politistii l-au incarcerat pe un tanar, in varsta de 20 de ani, pe numele acestuia fiind emis un madat de arestare preventiva pentru talharie calificata.

Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ianca l-au incarcerat, pentru 30 de zile, pe un tanar, in varsta de 20 de ani, satul Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata.

In fapt, la data de 14 decembrie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in seara de 13.12.2018. in jurul orei 18:00, o persoana necunoscuta ar fi patruns, fara drept, in imobilulul unui... citeste mai mult