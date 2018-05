Tanarul din comuna Gemenele banuit de furt

La data de 23 mai , politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au identificat si depistat pe un tanar, in varsta de 19 ani, din comuna Gemenele, banuit de comiterea infractiunii de furt.

In fapt, in ziua 07 aprilie, tanarul, ar fi sustras un telefon mobil din incinta unei societati comercale din municipiu.

Prejudiciul a fost recuperat de catre politisti si predat persoanei reclamante, iar in cauza a fost intocmit dosar penal pentru furt.

