La data de 01 septembrie, politistii braileni au efectuat un control la domiciliul unui brailean, in varsta de 28 de ani, fata de care Tribunalul Prahova a dispus, la data de 28.08.2018, masura arestului la domiciliu.

In fapt, in perioada iunie 2016 – 2018, acesta a procurat si comercializat substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a detine autorizare, catre dealeri si consumatori, pe raza judetelor Prahova, Galati si Braila.

Cu aceasta ocazie s-a constatat faptul ca tanarul nu se afla acasa. S-a procedat la contactarea sa telefonica, in mod repetat, pana cand acesta a raspuns. A precizat faptul ca se simte rau şi a parasit domiciliul pentru a cumpara pastile de... citeste mai mult

