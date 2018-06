Tanarul de 21 de ani isi va petrece urmatorii 3 ani din viata, la inchisoare

Politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au organizat si desfasurat o actiune pe raza municipiului, in urma careia a fost depistat un brailean, in varsta de 21 de ani.

Pe numele acestuia, Judecatoria Braila, a emis la data de 12.06.2018 un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 3 ani pentru comiterea infractiunii de talharie calificata.

Barbatul a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati.

