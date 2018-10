Politiştii din cadrul Brigăzii Poliţie Transport Public au prins, luni dimineaţă, într-o staţie de metrou din sectorul 3 al Capitalei, un tânăr de 19 ani, din Bucureşti, principal suspect în cazul de ameninţare din seara de 24 octombrie.

"Din cercetările efectuate s-a stabilit, că la acel moment, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla in statia de metrou Piata Victoriei ar fi ameninţat un bărbat, cu un pistol, după care a părăsit zona. Ulterior in timp ce se afla într - un tren de metrou oprit in staţie, ar fi agresat... citeste mai mult

