Aradeanul care detine drepturile asupra imaginii lui Arsenie Boca pe teritoriul Romaniei a somat sute de societati comerciale din tara, inclusiv magazine ale cultelor religioase, dar si Manastirea Prislop, cerand sa nu mai comercializeze fara licenta produse pe care se afla chipul fostul staret.

Barbatul spune ca in acest moment toate incoanele, suvenirurile sau celelalte produse care folosesc numele sau imaginea lui Arsenie Boca sunt vandute ilegal in Romania.

Daniel Gheorghe, din Arad, are 24 de ani si este instructor de aikido, iar anul trecut a reusit sa contacteze... citeste mai mult

