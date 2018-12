Geani Creţu a debutat pentru Dinamo în ultima partidă din Liga 1 Betano, împotriva celor de la U Craiova, scor 3-0 în favoarea echipei din Ştefan cel Mare. Acesta nu a apucat să se bucure foarte mult de ”botezul” la prima echipă, fiind acuzat de activitatea sa pe Facebook.

Acesta ar fi dat like la mai multe pagini pentru stelişti, respectiv anti-Dinamo. Tânărul mijlocaş al lui ”câinilor” s-a apărat, aruncând vina pe nişte greşeli ale copilăriei: "Eram copil când am dat like acelor pagini. Aveam 13-14 ani, nici nu mai ştiam de... citeste mai mult