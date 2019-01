Tanara romanca gasita moarta in masina personala in Italia. Fata consuma substante interzise

O tanara disparuta de acasa de doua zile, a fost gasita moarta ieri, 30 ianuarie, in masina personala in localitatea Civitanova, provincia Macerata, Italia.

Victima a fost identificata ca fiind Roxana Adela Ercolani, originara din Romania dar adopata si crescuta de o familie de italieni. Tanara era disparuta de acasa de luni dupa amiaza. Politia a reusit sa localizeze telefonul mobil al fetei astfel ca in jului orei 20.00 a reusit sa gaseasca masina personala a fetei parcata la cativa metri de hotelul House. Pe langa carabinieri, la fata locului a sosit si o ambulanta dar nu s-a mai putut face nimic pentru tanara. In trecut fata a avut... citeste mai mult