O tânără poliţistă din Cluj creează opere de artă din sârmă, reprezentând animale, titrează Radio Cluj.

Sandra Doja are 22 de ani şi este agent la Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Turda, dar incă din liceu are un hobby care nu are legătură cu domeniul în care lucrează. Creează opere de artă din sârmă. reprezentând animale, în special cai, dar şi câini, pisici, berbeci, multe dintre lucrările sale fiind dăruite prietenilor sau membrilor familiei. Sandra Doja a absolvit în anul 2014... citeste mai mult