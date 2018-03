O tanara de 33 de ani, aflata la munca in Anglia, a murit intr-un accident de masina petrecut in Essex, de Ziua Indragostitilor. Fata voia sa se marite peste cateva luni si trudise din greu, ani de zile, ca sa-si ridice o casa in satul natal,...

Botosaneanul, 28 Februarie 2017