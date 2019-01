Tanara injunghiata la Zalau. Iubitul ei e principalul suspect

O tanara de 17 din Zalau s-a prezentat joi seara, in jurul orei 22.00, la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, cu rani grave in zona pieptului si a fetei. Principalul suspect este iubitul ei, cel care a si insotit-o la spital. Acesta e cercetat acum pentru tentativa de omor.

“ Joi, 17 ianuarie, in jurul orei 22, o adolescenta de 17 ani s-a prezentat la spital, prezentand o plaga injunghiata in zona pieptului, respectiv leziuni in zona piramidei nazale. Politia a fost sesizata de catre cadrele... citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Salajeanul in