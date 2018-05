Calarasi - Tanara injunghiata de un barbat necunoscut O tanara in varsta de 22 de ani a ajuns miercuri in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiata de o persoana necunoscuta in timp ce se deplasa pe o alee din municipiul Calarasi. Potrivit...

Semnal de Calarasi, 23 Septembrie 2011