La data de 13.01.2019 in jurul orelor 15,15, o tânără de 21 de ani din Constanța a condus un autoturism cu numere de Spania pe DN2A, din direcția Mihail Kogălniceanu către Ovidiu, iar la un moment dat a fost surprinsă de politistii rutieri constănțeni in timp ce depășea pe marcajul dublu continuu, având o viteza de 170 km/h.

Persoana in cauza nu a oprit la semnalele echipajului de poliție.

Tânăra a fost sancționată cu amendă în cuantum de 4.350 lei si cu suspendarea dreptului de a conduce pe o durată... citeste mai mult