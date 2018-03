Tanara de 28 de ani din localitatea Lacu Sarat conducea un autoturism ca fiind radiat din circulatie

La data de 20 martie, in jurul orei 20:00, politistii au depistat-o in trafic pe o tanara, in varsta de 28 de ani, din localitatea Lacu Sarat, in timp ce conducea un autoturism care figureaza ca fiind radiat din circulatie din data de 02.03.2018.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul neinmatriculat pe drumurile publice.

