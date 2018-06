Want create site? With Free visual composer you can do it easy. În perioada 12-14 mai 2017, la Călăraşi s-a desfăşurat Festivalul Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești “Flori de Mai”. Ajuns la a XXIX-a ediție, festivalul a stat sub...

Observator de Calarasi, 15 Mai 2017