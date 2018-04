Tanara abuzata in mijlocul drumului. Toate acestea se petreceau sub privirile nepasatoare ale trecatorilor VIDEO

#

Pe data de 5 aprilie, in apropierea garii din Pascani a avut loc un incident grav. Un barbat, aflat in stare de ebrietate, a incercat sa abuzeze o tanara. Barbatul incerca din rasputeri sa ii imobilizeze mainile acesteia pentru a-i da jos pantalonii.

Grav este faptul ca toate aceste scene se petreceau sub privirile nepasatoare ale trecatorilor. Ba mai mult, unii stateau si filmau. Din fericire, un barbat mai indraznet a reusit sa il traga pe atacator de pe persoana asupra careia se napustise.

VIDEO... citeste mai mult