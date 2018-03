Un bărbat în vârsta de 26 de ani, din Botoşani, a fost transportat la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului "Sf. Spiridon" din Iaşi dupa ce a suferit un accident in propria gospodarie.



Din spusele medicilor, se pare ca acesta s-a taiat cu drujba la mana stanga, in mod accidental, in timp ce taia lemne. Acesta a fost transportat la spital de catre un echipaj medical, care a ajuns de urgenta la fata locului pentru a-i acorda primele ingrijiri.

"La Unitatea de Primire Urgente a spitalului a fost adus un barbat, in varsta... citeste mai mult

acum 50 min. in Locale, Vizualizari: 48 , Sursa: Botosaneanul in