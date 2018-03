Saptamana trecuta, la Calarasi, a avut loc o conferinta de lansare a unui proiect transfrontalier, in valoare de aproape 700.000 euro. Este vorba de proiectul „Young Project Manager in CBC area” (Tanar Manager de Proiect in aria transfrontaliera)- ROBG 146, finantat in cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria. Acesta vizeaza sprijinirea ocuparii fortei de munca in randul tinerilor in zona transfrontaliera romano-bulgara, prin consolidarea cunostintelor in domeniul Managementului de proiect si promovarea mobilitatii si educatiei profesionale.

