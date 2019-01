Tanar de 25 ani din R. Moldova a incercat sa intre in tara cu o masina furata din Italia

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia.

In ziua de 16 ianuarie, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita- I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, cetateanul din R. Moldova, Victor P., in varsta de 25 de ani, conducand un autoturism marca Mazda, inmatriculat in Italia.

La controlul de frontiera, politistii au constatat ca autoturismul... citeste mai mult

