Tanar brailean depistat beat “crita” la volan

La data de 26 martie, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila l-au depistat, pe un tanar, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.

Azi-noapte, la ora 00:30, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila l-au oprit in trafic, pentru control, pe un tanar, in varsta de 26 ani, din comuna Traian, in timp ce conducea un vehicul pe raza localitatii de domiciliu.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o concentratie de 0,76 mg/l alcool, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea unor probe... citeste mai mult